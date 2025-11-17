Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо»

Ранее 46-летний специалист возглавлял «Торпедо» и «Балтику».
12 ноября «СЭ» сообщал, что в числе кандидатов будет тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, а также возможно долгосрочное сотрудничество с Роланом Гусевым.
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
Карпин возглавил «Динамо» в июне 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
