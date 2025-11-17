Бителло рассказал о срыве перехода из «Динамо»

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло признался, что он хотел уйти в феврале в «Ботафого» и получить возможность попасть в сборную Бразилии по футболу.
В середине января Бителло не прибыл на медосмотр в Москве и пропустил большую часть тренировочного сбора в Катаре. СМИ сообщали, что бразилец хочет покинуть «Динамо» и вернуться на родину, однако «бело-голубые» отклонили два предложения со стороны «Ботафого» и направили бразильским клубам заявление, в котором говорится о недопустимости проведения переговоров с Бителло без разрешения.
«Я смотрел на это предложение с оптимизмом, так как это была уникальная возможность снова играть в моей стране. Если бы я продолжал играть так же, как играю здесь, вероятно, появился бы шанс попасть в сборную. Я думаю, в сборной еще есть несколько свободных мест. В национальной команде много качественных игроков, но поскольку я нахожусь здесь, в России, попасть туда немного сложнее. Если бы я играл в “Ботафого” и показывал хороший футбол, возможно, я бы уже был в сборной», — цитирует Бителло Globo.
«Все зависело от клубов. В “Ботафого” обсуждали с нами некоторые цифры. Потом они повысили сумму, возникли вопросы по форме платежа. И что-то не срослось. Так уж получилось. Я также счастлив остаться в “Динамо”. Нельзя опускать голову. Нужно продолжать тренироваться, продолжать играть и поддерживать тот же ритм, чтобы, возможно, в следующий раз появилась другая команда», — добавил бразилец.
Игрок отметил, что ему не хватает еврокубковых матчей. «Россия стала более закрытой. Практически никто сюда не смотрит из-за всего, что происходит в стране. Нет других турниров. Здесь много хороших игроков, чемпионат очень сильный. Луис Энрике поехал в сборную, Дуглас Сантос. Но есть и другие бразильцы», — сказал футболист.
Бителло 25 лет. Бразилец выступает за «Динамо» с сентября 2023 года, в сентябре он продлил контракт до 2031 года. В текущем сезоне Бителло провел 19 матчей в Российской-премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, забив пять мячей.