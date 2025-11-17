Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
0
:
Родина
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
15.00
П2
1.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.62
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.45
П2
12.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.72
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Нидерланды
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Черногория
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
6.89
X
4.73
П2
1.47

Бителло рассказал о срыве перехода из «Динамо»

Бителло о срыве перехода из «Динамо»: возможно, я бы уже был в сборной Бразилии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло признался, что он хотел уйти в феврале в «Ботафого» и получить возможность попасть в сборную Бразилии по футболу.

В середине января Бителло не прибыл на медосмотр в Москве и пропустил большую часть тренировочного сбора в Катаре. СМИ сообщали, что бразилец хочет покинуть «Динамо» и вернуться на родину, однако «бело-голубые» отклонили два предложения со стороны «Ботафого» и направили бразильским клубам заявление, в котором говорится о недопустимости проведения переговоров с Бителло без разрешения.

«Я смотрел на это предложение с оптимизмом, так как это была уникальная возможность снова играть в моей стране. Если бы я продолжал играть так же, как играю здесь, вероятно, появился бы шанс попасть в сборную. Я думаю, в сборной еще есть несколько свободных мест. В национальной команде много качественных игроков, но поскольку я нахожусь здесь, в России, попасть туда немного сложнее. Если бы я играл в “Ботафого” и показывал хороший футбол, возможно, я бы уже был в сборной», — цитирует Бителло Globo.

«Все зависело от клубов. В “Ботафого” обсуждали с нами некоторые цифры. Потом они повысили сумму, возникли вопросы по форме платежа. И что-то не срослось. Так уж получилось. Я также счастлив остаться в “Динамо”. Нельзя опускать голову. Нужно продолжать тренироваться, продолжать играть и поддерживать тот же ритм, чтобы, возможно, в следующий раз появилась другая команда», — добавил бразилец.

Игрок отметил, что ему не хватает еврокубковых матчей. «Россия стала более закрытой. Практически никто сюда не смотрит из-за всего, что происходит в стране. Нет других турниров. Здесь много хороших игроков, чемпионат очень сильный. Луис Энрике поехал в сборную, Дуглас Сантос. Но есть и другие бразильцы», — сказал футболист.

Бителло 25 лет. Бразилец выступает за «Динамо» с сентября 2023 года, в сентябре он продлил контракт до 2031 года. В текущем сезоне Бителло провел 19 матчей в Российской-премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, забив пять мячей.