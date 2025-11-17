Бителло рассказал о срыве перехода из «Динамо»

«Я смотрел на это предложение с оптимизмом, так как это была уникальная возможность снова играть в моей стране. Если бы я продолжал играть так же, как играю здесь, вероятно, появился бы шанс попасть в сборную. Я думаю, в сборной еще есть несколько свободных мест. В национальной команде много качественных игроков, но поскольку я нахожусь здесь, в России, попасть туда немного сложнее. Если бы я играл в “Ботафого” и показывал хороший футбол, возможно, я бы уже был в сборной», — цитирует Бителло Globo.