Гусева вновь назначили и.о. главного тренера «Динамо»

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо», сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В понедельник Карпин объявил об уходе из «Динамо», отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе.
«Динамо» с 17 очками после 15 игр располагается на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей.
Гусеву 48 лет, он уже исполнял обязанности главного тренера в мае — после ухода чеха Марцела Лички, затем вошел в июне в тренерский штаб Карпина. Гусев является воспитанником «Динамо» и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 32 матча за сборную России.