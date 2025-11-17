Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»: «Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь»

«Эксперимент с совмещением признан неудачным. Нужно концентрироваться на чем-то одном. Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь. Сейчас “Динамо” буксует, и у сборной тоже появился синдром “Динамо”. Поэтому, как говорил Олег Николаевич Ефремов: “С этим пора кончать!” Вот и закончили. Один конец обрубили. Желаем успехов “Динамо” без Карпина и сборной с Карпиным. Надеюсь, что теперь работа Валерия Георгиевича в сборной будет успешнее.



А вот кейс “Динамо” интересен. Если придет новый тренер и будет результат, то это будет отлично. А если его не будет, то все можно валить на предшественника. И будут правы, потому что в первом круге было потеряно много очков», — сказал Губерниев «СЭ».