Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»: «Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

Источник: Спорт-Экспресс

«Эксперимент с совмещением признан неудачным. Нужно концентрироваться на чем-то одном. Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь. Сейчас “Динамо” буксует, и у сборной тоже появился синдром “Динамо”. Поэтому, как говорил Олег Николаевич Ефремов: “С этим пора кончать!” Вот и закончили. Один конец обрубили. Желаем успехов “Динамо” без Карпина и сборной с Карпиным. Надеюсь, что теперь работа Валерия Георгиевича в сборной будет успешнее.

А вот кейс “Динамо” интересен. Если придет новый тренер и будет результат, то это будет отлично. А если его не будет, то все можно валить на предшественника. И будут правы, потому что в первом круге было потеряно много очков», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев также ответил на вопрос о возможном новом главном тренере «Динамо».

«Я общался с одним игроком “Динамо”. И некоторые не понимали, что Карпин хотел от них. Одно дело — тренировать гениев, а другое — обычных игроков. Желаем Карпину успехов в сборной. И посмотрим, кого назначит “Динамо”.

Хочу, чтобы это был российский тренер, но боюсь, что назначат очередного иностранца. А нашего кого? Черчесова или Талалева? Можно Шалимова пригласить. Я думаю, что он потянет. Я возглавить не могу — работаю на телевидении», — добавил Губерниев.

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

