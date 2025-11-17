Ричмонд
Мэддисон обратился к покинувшему «Динамо» Карпину: «Ну ты чего, обиделся? Останься, пожалуйста, я просто пошутил»

Популярный блогер Илья Мэддисон отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

В понедельник специалист объявил, что принял взвешенное и продуманное решение завершить работу в московском клубе и полностью сосредоточиться на сборной России. Мэддисон ранее регулярно подвергал тренера критике из-за плохих результатов.

«Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста. Я просто пошутил. Я не хочу, чтобы ты уходил. Что значит, сконцентрироваться на сборной? Что там концентрироваться — там товарняки одни, четыре матча в год с какими-то футбольными карликами. Ты просто хочешь ничего не делать, что ли? Я уважаю такое, но мне кажется, зря ты так. Ну ты ушел из “Динамо” сейчас. И чего? И назначат сейчас этого Черчесова — вообще еще хуже даже. Ты бы, может, постарался, попытался, что ты сразу руки опустил, сдался? Еще даже первая часть чемпионата не закончена, только круг один отыграли, но еще зимняя вот эта часть не закончена. Ну посидел бы на каникулах, я не знаю, весной бы принял какое-то решение. Куда ты так поторопился? Может, еще передумаешь? Заканчивай», — сказал Мэддисон в аудиосообщении в телеграм-канале.

Чуть позже блогер написал: «Боже, каких же физруков могут назначить после Валеры. Один слух хуже другого — Игнашевич, Черчесов… За что все это? Лучше бы я сидел и молчал. Зачем только загнобил тренера? Больше никогда так себя вести не буду. Благими намерениями вымощена дорога в ад».

Карпин возглавил «Динамо» летом этого года. С июля 2021-го специалист тренирует сборную России. Бело-голубые после 15 туров занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 16 очков.

