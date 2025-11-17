Мэддисон обратился к покинувшему «Динамо» Карпину: «Ну ты чего, обиделся? Останься, пожалуйста, я просто пошутил»

«Валера, ну ты чего, обиделся, что ли? Останься, пожалуйста. Я просто пошутил. Я не хочу, чтобы ты уходил. Что значит, сконцентрироваться на сборной? Что там концентрироваться — там товарняки одни, четыре матча в год с какими-то футбольными карликами. Ты просто хочешь ничего не делать, что ли? Я уважаю такое, но мне кажется, зря ты так. Ну ты ушел из “Динамо” сейчас. И чего? И назначат сейчас этого Черчесова — вообще еще хуже даже. Ты бы, может, постарался, попытался, что ты сразу руки опустил, сдался? Еще даже первая часть чемпионата не закончена, только круг один отыграли, но еще зимняя вот эта часть не закончена. Ну посидел бы на каникулах, я не знаю, весной бы принял какое-то решение. Куда ты так поторопился? Может, еще передумаешь? Заканчивай», — сказал Мэддисон в аудиосообщении в телеграм-канале.