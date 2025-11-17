Ричмонд
Аленичев: «Если бы Карпин не совмещал работу, уверен, что с “Динамо” результаты были бы куда лучше»

Бывший футболист «Спартака», «Порту» и «Ромы» Дмитрий Аленичев высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

17 ноября стало известно, что Карпин сосредоточится только на работе в сборной России. 56-летний специалист возглавлял «Динамо» с июля 2025 года. После 15 туров столичный клуб занимает 10-е место в РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

«В последнее время было видно, как Карпин устал. Ему нужно было сделать выбор — сборная России или “Динамо”. Думал, что подобное произойдет в декабре, когда завершится первая часть сезона, но он принял решение сразу после матчей с Перу и Чили.

Представьте психологическое состояние Валерия Георгиевича. У него через три дня игры, клуб чередуется со сборной, еще и журналисты каверзные вопросы задают. Конечно, он вам иногда отвечает эмоционально, остро. Я его понимаю, тяжело иногда совладать с нервами.

Если бы Карпин не совмещал работу, уверен, что с «Динамо» результаты были бы куда лучше. Он же уезжает в сборную на неделю‑полторы, а в это время в клубе работает второй тренер. Я сам помню, как Олег Иванович Романцев ездил в сборную России, а нас тренировал его помощник. Не скрою, некоторые не выкладывались на тренировках на полную, как это было бы при Романцеве. Плюс у помощника есть свое видение футбола«, — приводит слова Аленичева “Матч ТВ”.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше