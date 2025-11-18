От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»

После паузы на игры национальной команды «Динамо» выдало серию из четырех матчей без поражений во всех турнирах. Карпин воодушевился. «Очень легко и спокойно справляюсь с критикой. Просто дам вам совет, если хотите: не слушайте и не читайте ничего. Вы делаете свою работу. Делаете ее на сто процентов. И все. А что и кто там говорит, кто эти люди, которые говорят, — это их проблемы», — философствовал тренер в интервью «Чемпионату».