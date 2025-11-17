Стала известна причина ухода Карпина из «Динамо»: «Получил отказ, после чего написал заявление»

В понедельник 56-летний специалист объявил, что принял взвешенное решение завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России.
«На встрече тренер попросил клуб полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии. На что получил отказ, после чего написал заявление об уходе.
За отставку тренера активно выступал член совета директоров Сергей Степашин. А гендиректор клуба Павел Пивоваров поддерживал Карпина, о чем открыто заявил даже в СМИ несколько дней назад», — сказал источник издания.
Карпин возглавил «Динамо» летом этого года. Бело-голубые после 15 туров занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 16 очков. С июля 2021-го специалист тренирует сборную России.