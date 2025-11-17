Радимов об уходе Карпина: «Почему не потерпели? Вот поэтому “Динамо” с 1976 года ничего не выигрывало»

— Ну сейчас поставили Гусева. Осталось три тура до паузы, потом будут думать, оставить ли его, или кого-то нового притащить. Кстати, похоже на ситуацию в «Спартаке» — там Станковича сначала продлили, потом уволили, поставили молодого, тоже будут думать. Просто удивительная история. Мусаеву, Николичу, Галактионову дают спокойно работать, с Семаком, когда были проблемы, продлили контракт. А кто вместо Карпина? Сейчас напрашивается только возвращение Марцела Лички. Но ему ведь тоже нужно будет время, команда поменялась после его ухода, все перестроили. А если решили перестраивать, почему не потерпели? Вот поэтому «Динамо» с 1976 года ничего не выигрывало (речь о чемпионстве. — Sport24). Карпина сгубило то, что в «Ростове» у него все было отлажено, четко, а в «Динамо» после каждого матча то Гафин, то Пивоваров выходят, что-то рассказывают… Ну не надо так делать.