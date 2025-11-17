Ричмонд
Радимов об уходе Карпина: «Почему не потерпели? Вот поэтому “Динамо” с 1976 года ничего не выигрывало»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов признался, что его удивил уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

В понедельник 56-летний специалист объявил, что принял решение завершить работу в столичном клубе и полностью сосредоточиться на сборной России.

— Меня эта новость удивила. Руководство «Динамо» же спрашивали: вас не смущает, что Карпин будет совмещать, ведь вы хотите бороться за медали, выигрывать чемпионат? И они сказали в один голос: мы подписываем трехлетний контракт. А это подразумевает три года работы. А вы увольняете тренера через три месяца, потому что не результата… Зачем тогда на три года подписывать?

— Вы не думаете, что это могло быть решением самого Карпина?

— Допускаю, что в какой-то момент и сам Валерий Георгиевич пришел к ним на разговор. Но тут само руководство должно поддерживать нормальную обстановку в команде, разговаривать с тренером, чтобы не доводить до такого.

— Кто вместо Карпина?

— Ну сейчас поставили Гусева. Осталось три тура до паузы, потом будут думать, оставить ли его, или кого-то нового притащить. Кстати, похоже на ситуацию в «Спартаке» — там Станковича сначала продлили, потом уволили, поставили молодого, тоже будут думать. Просто удивительная история. Мусаеву, Николичу, Галактионову дают спокойно работать, с Семаком, когда были проблемы, продлили контракт. А кто вместо Карпина? Сейчас напрашивается только возвращение Марцела Лички. Но ему ведь тоже нужно будет время, команда поменялась после его ухода, все перестроили. А если решили перестраивать, почему не потерпели? Вот поэтому «Динамо» с 1976 года ничего не выигрывало (речь о чемпионстве. — Sport24). Карпина сгубило то, что в «Ростове» у него все было отлажено, четко, а в «Динамо» после каждого матча то Гафин, то Пивоваров выходят, что-то рассказывают… Ну не надо так делать.

— Карпин сильно подпортил свое тренерское реноме этой короткой работой в «Динамо»?

— Не думаю. Мы все знаем, что Карпин — очень хороший тренер. Хотя, конечно, для любого тренера — это удар по репутации, когда он уходит, не доработав до конца контракта. При том что и результаты у «Динамо» были, мягко говоря, не впечатляющие. С другой стороны, иди, обыграй «Зенит» на выезде — а у Карпина в кубке это получилось. Но стабильности не было, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Карпин возглавил «Динамо» летом этого года. Бело-голубые после 15 туров занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первой строчки на 16 очков. С июля 2021-го специалист тренирует сборную России.

