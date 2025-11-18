Источник: Сандро Шварц может вернуться в «Динамо»

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.
Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Последним местом работы 47-летнего немца был «Ред Буллз», который он покинул в октябре после двух сезонов в клубе.
После 15 туров «Динамо» с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше