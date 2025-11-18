Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.15
П2
1.62
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.99
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.24
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.21
П2
1.62
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
X
П2

Казанский указал на оплошность руководства «Динамо»: «Не считаю назначение Карпина ошибкой»

Комментатор Денис Казанский отреагировал на отставку Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

Источник: Sport24

В понедельник, 17 ноября, 56-летний специалист объявил, что принял решение завершить работу в московском клубе и полностью сосредоточиться на сборной России.

«Вы знаете, мне кажется, этот тот случай, как говорил Жванецкий, когда хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно — со сборной, с “Динамо”, совмещение. Конечно, это не главный аргумент, ну чего уж тут. Это мешало, наверное, просто ментально восстанавливаться. А так, я не считаю ошибкой назначение Карпина в “Динамо”, я считаю ошибка — это разлука с Личкой.

А вот Карпин: если бы у “Динамо” был хороший временной ресурс, может быть, что-то такое мы и увидели. А так, все быстро, скучно. Могла ли команда играть с такими футболистами лучше? Да. Результат должен был быть лучше? Безусловно. Очевидно, что что-то такое случилось и на человеческом уровне, поэтому отставка Карпина просматривалась. То ли он “Ростов” хотел сделать из “Динамо”, то ли “Динамо” превратить в “Ростов”. Очевидно, что всех это не устроило», — сказал Казанский на видео в телеграм-канале «Коммент. Шоу».

Карпин возглавлял «Динамо» с лета этого года. Под его руководством бело-голубые после 15 туров набрали 17 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первой строчки на 16 очков. С июля 2021-го специалист тренирует сборную России.

