Казанский указал на оплошность руководства «Динамо»: «Не считаю назначение Карпина ошибкой»

«Вы знаете, мне кажется, этот тот случай, как говорил Жванецкий, когда хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно — со сборной, с “Динамо”, совмещение. Конечно, это не главный аргумент, ну чего уж тут. Это мешало, наверное, просто ментально восстанавливаться. А так, я не считаю ошибкой назначение Карпина в “Динамо”, я считаю ошибка — это разлука с Личкой.



А вот Карпин: если бы у “Динамо” был хороший временной ресурс, может быть, что-то такое мы и увидели. А так, все быстро, скучно. Могла ли команда играть с такими футболистами лучше? Да. Результат должен был быть лучше? Безусловно. Очевидно, что что-то такое случилось и на человеческом уровне, поэтому отставка Карпина просматривалась. То ли он “Ростов” хотел сделать из “Динамо”, то ли “Динамо” превратить в “Ростов”. Очевидно, что всех это не устроило», — сказал Казанский на видео в телеграм-канале «Коммент. Шоу».