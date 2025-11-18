Источник сообщил о предложении Минспорту по лимиту на иностранных тренеров

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министерство спорта РФ получило предложение рассмотреть возможность внедрения в российском футболе лимита на иностранных тренеров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в ноябре состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России по футболу.
По словам собеседника агентства, собравшиеся на встрече с министром спорта РФ эксперты сошлись на необходимости ввести ограничение на количество иностранных тренеров, входящих в штабы клубов Российской премьер-лиги. Суть предложения заключается в том, чтобы в штаб главного тренера входило не более двух иностранцев, а остальные его члены были местными специалистами.