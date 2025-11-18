Экс-тренеры сборной России высказали Дегтяреву свою позицию по лимиту в РПЛ

Помимо этого, на встрече с министром спорта РФ прозвучало предложение ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке. Предполагается, что он будет рассчитываться исходя из позиции той или иной команды в турнирной таблице по итогам сезона. То есть, чем выше место займет команда в чемпионате, тем больше будет налог.