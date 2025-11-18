Экс-тренеры сборной России высказали Дегтяреву свою позицию по лимиту в РПЛ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министерство спорта РФ получило предложение от бывших главных тренеров сборной России об ограничении числа легионеров в командах Российской премьер-лиги (РПЛ) в заявке одной команды, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в ноябре состоялась встреча министра спорта РФ Михаила Дегтярева с бывшими главными тренерами сборной России по футболу.
По информации собеседника агентства, бывшие главные тренеры сборной России отметили, что низкий уровень легионеров в клубах РПЛ связан с тем, что подбором игроков занимается менеджмент клубов, а не тренеры. В связи с этим было озвучено предложение сократить число иностранцев в заявке до 8−9 человек.
Помимо этого, на встрече с министром спорта РФ прозвучало предложение ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке. Предполагается, что он будет рассчитываться исходя из позиции той или иной команды в турнирной таблице по итогам сезона. То есть, чем выше место займет команда в чемпионате, тем больше будет налог.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.