Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.61
П2
5.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.61
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.35
П2
2.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.85
П2
1.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.50
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.76
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.03
X
35.00
П2
69.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.01
П2
5.79

Ролан Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после отставки Карпина

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев выступил с обращением к болельщикам перед матчем бело-голубых против махачкалинского «Динамо» в 16-м туре РПЛ.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев выступил с обращением к болельщикам перед матчем бело-голубых против махачкалинского «Динамо» в 16-м туре РПЛ.

«Дорогие болельщики, нам очень нужна ваша поддержка в матче с “Динамо” Махачкала. Мы приложим все силы, чтобы оправдать ваши ожидания. Приходите на “ВТБ Арену” в воскресенье в 17.30», — сказал Гусев в видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».

17 ноября «Динамо» объявило об отставке Валерия Карпина, который возглавил команду летом 2025 года.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

