Ролан Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после отставки Карпина

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев выступил с обращением к болельщикам перед матчем бело-голубых против махачкалинского «Динамо» в 16-м туре РПЛ.
«Дорогие болельщики, нам очень нужна ваша поддержка в матче с “Динамо” Махачкала. Мы приложим все силы, чтобы оправдать ваши ожидания. Приходите на “ВТБ Арену” в воскресенье в 17.30», — сказал Гусев в видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».
17 ноября «Динамо» объявило об отставке Валерия Карпина, который возглавил команду летом 2025 года.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.