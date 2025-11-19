ЦСКА и «Ривер Плейт» интересуются футболистом «Зенита» Гонду

По данным источника, аргентинский клуб уже связался с «Зенитом» с устным предложением об аренде Гонду с опцией или обязательством выкупа. На данный момент «Ривер Плейт» получил соглашение от футболиста и ждет ответа от петербуржцев.
Как сообщает портал BolaVip, интерес к нападающему проявляет и московский ЦСКА.
Гонду 24 года, он является воспитанником «Ривер Плейт». Аргентинец перешел в «Зенит» в августе 2024 года, за это время форвард сыграл 49 матчей и забил 13 мячей. Соглашение петербуржцев с Гонду рассчитано до июня 2028 года. Футболист также выступал в составе «Архентинос Хуниорс» и принимал участие в Олимпийских играх в Париже.