Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

ЦСКА и «Ривер Плейт» интересуются футболистом «Зенита» Гонду

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Лусиано Гонду получил предложение от аргентинского «Ривер Плейт» о трансфере, сообщает TyC Sports.

Источник: Спорт РИА Новости

По данным источника, аргентинский клуб уже связался с «Зенитом» с устным предложением об аренде Гонду с опцией или обязательством выкупа. На данный момент «Ривер Плейт» получил соглашение от футболиста и ждет ответа от петербуржцев.

Как сообщает портал BolaVip, интерес к нападающему проявляет и московский ЦСКА.

Гонду 24 года, он является воспитанником «Ривер Плейт». Аргентинец перешел в «Зенит» в августе 2024 года, за это время форвард сыграл 49 матчей и забил 13 мячей. Соглашение петербуржцев с Гонду рассчитано до июня 2028 года. Футболист также выступал в составе «Архентинос Хуниорс» и принимал участие в Олимпийских играх в Париже.