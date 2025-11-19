Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых

Вы скажете, что и россиян в этом списке не так много и вообще в стране до весны 2025-го много лет в одиночку солировал Сергей Семак, но факт остается фактом: в РПЛ побеждают наши специалисты. И возвращаясь к «Спартаку» и кандидатуре Луиса Гарсии, возникает такой вопрос: почему назначить испанского «лифтера», а не, скажем, Станислава Черчесова (договорившись с «Ахматом») или Владимира Федотова (свободен)? Что с ними не так? Чем они хуже Гарсии? Ну разве что не так зрелищно пинают бутылки на скамейке запасных.