Скира: Хави и Мотта не возглавят московский «Спартак»

Известный футбольный инсайдер Николо Скира назвал имена двух тренеров, которые ответили отказом на предложение руководства клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» возглавить основную команду «красно-белых».
По данным источника, в Россию не приедут 45-летний испанский специалист Хавьер Эрнандес Креус (Хави), ранее работавший с каталонской «Барселоной», и 43-летний бразильский тренер Тьяго Мотта, сотрудничавший с «Ювентусом».
17 ноября издание Calciomercato уже опубликовало новость, что Мотта не станет подписывать контракт со «Спартаком».
После 15 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «народная команда» набрала 25 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. 11 ноября по обоюдному согласию сторон «Спартак» расторг контракт с сербским специалистом Деяном Станковичем, который работал с москвичами с июня 2024 года.