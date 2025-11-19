Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Скира: Хави и Мотта не возглавят московский «Спартак»

Известный футбольный инсайдер Николо Скира назвал имена двух тренеров, которые ответили отказом на предложение руководства клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» возглавить основную команду «красно-белых».

Источник: Metaratings.ru

Известный футбольный инсайдер Николо Скира назвал имена двух тренеров, которые ответили отказом на предложение руководства клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» возглавить основную команду «красно-белых».

По данным источника, в Россию не приедут 45-летний испанский специалист Хавьер Эрнандес Креус (Хави), ранее работавший с каталонской «Барселоной», и 43-летний бразильский тренер Тьяго Мотта, сотрудничавший с «Ювентусом».

17 ноября издание Calciomercato уже опубликовало новость, что Мотта не станет подписывать контракт со «Спартаком».

После 15 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «народная команда» набрала 25 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. 11 ноября по обоюдному согласию сторон «Спартак» расторг контракт с сербским специалистом Деяном Станковичем, который работал с москвичами с июня 2024 года.