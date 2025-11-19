Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Легенду ЦСКА вновь арестовали за неделю до приезда на матч, пишут СМИ

Жо вновь арестовали из-за алиментов за неделю до приезда на матч ПФК ЦСКА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро вновь арестовала бывшего футболиста московского ЦСКА Жо из-за неуплаты алиментов, сообщает Metropoles.

Задержание произошло во вторник на пляже Барра в западной части города. Игрок не платил алименты в течение 12 месяцев и арестован по этой причине в четвертый раз. Ранее он был арестован за неуплату в мае и декабре 2024 года и один раз — в июне 2025-го. Во все предыдущие разы футболист выходил на свободу после уплаты долга.

Как ранее сообщала пресс-служба ЦСКА, бывший форвард армейцев должен посетить две игры клуба: против махачкалинского «Динамо» (26 ноября) в Кубке России и против «Оренбурга» (29 ноября) в чемпионате страны.

Жо 38 лет. В 2006 году он перешел из бразильского «Коринтианса» в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны. Всего за армейцев он провел 77 матчей и забил 44 мяча. В минувшем сезоне футболист сыграл шесть матчей за бразильский клуб «Итабириту».