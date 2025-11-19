Черчесов — о лимите: «За “лишних” легионеров надо платить, пока их контракты не закончатся или пока их не продадут»

В чем заключается суть схемы? Понятно, есть богатые клубы, а есть клубы победнее. И сумма налога должна зависеть от места, которое клуб займет по итогам чемпионата. Грубо говоря, начинает чемпионат, и каждый клуб, если у него есть в заявке на сезон «лишние» легионеры, платит за них одинаково определенную сумму. А когда чемпионат заканчивается, в зависимости от его результатов, по которым рассчитываются спонсорские выплаты в российской Премьер-лиге, команды с первого по пятое место доплачивают одну сумму за каждого легионера, команды, занявшие с шестого по десятое — другую сумму, с одиннадцатого по четырнадцатое тоже определенная сумма. А клубы, финишировавшие на пятнадцатом и шестнадцатом месте, ничего не доплачивают, поскольку они вылетают в первую лигу по спортивному принципу.