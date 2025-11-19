«У тебя и туалетная бумага под брендом ЦСКА?» Известный силач Вовк — о дружбе с бывшим вратарем клуба

— Как вы познакомились?
— На детском турнире. Я знал, что у соперника в атаке бегает какой-то кинг-конг: нам по восемь лет, а он вымахал до 180 сантиметров. Тогда у него еще набухали капилляры глаз — жуть!
— В атаке? Нигматуллин же вратарь.
— Тогда бегал в поле. И мы не хотели играть против него. Пацаны в итоге нашли футболку Нигмы в раздевалке и где-то спрятали. Но он вышел в форме «Милана». Артур обыгрывал всех, но спотыкался только на мне. Во втором тайме психанул, скосил меня сзади по ногам и получил красную.
— Так и подружились?
— Потом я переехал во Владивосток из пригорода — в соседнем дворе как раз жил Артур. Сразу нашли коннект, стали дружить и попали к одному тренеру — Валерию Николаевичу Боброву. Он мне запомнился необычной методикой.
— Какой?
— Когда Нигме было 11 лет, Бобров ставил его в ворота к мужикам, которые играли в первенстве края. В упор расстреливали. Вскоре Артура взяли в академию ЦСКА, и он рассказывал, что вообще не чувствовал удары сверстников. Дальневосточная база.
— В Москве у Нигматуллина поперло?
— Через четыре месяца после перехода стал капитаном своего возраста. В 16 лет тренировался с основой — Вагнером, Карвальо. Подгонял мне кипу ЦСКА, и я ходил в ней по Владивостоку. Весь был в красно-синем. Тренер шутил: «У тебя и туалетная бумага под брендом ЦСКА?» — рассказал Вовк.