«У тебя и туалетная бумага под брендом ЦСКА?» Известный силач Вовк — о дружбе с бывшим вратарем клуба

— Тогда бегал в поле. И мы не хотели играть против него. Пацаны в итоге нашли футболку Нигмы в раздевалке и где-то спрятали. Но он вышел в форме «Милана». Артур обыгрывал всех, но спотыкался только на мне. Во втором тайме психанул, скосил меня сзади по ногам и получил красную.