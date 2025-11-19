О чем на самом деле говорили тренеры с министром спорта

Государственные школы сильно отстают от клубных академий, лицензируемых РФС, по всем основным направлениям: количеству и качеству специалистов, работающих с детьми, и инфраструктуре для занятий футболом. Этот гандикап по сравнению с академиями, в которые только клубы РПЛ ежегодно вкладывают около 6 миллиардов рублей, и делает разницу между количеством занимающихся футболом детей в России и Германии. О чем, к слову, говорил министр: у нас — 350 тысяч детей, а в Германии — 1,2 миллиона при меньшем населении.