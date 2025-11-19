«Как бараны»: ветеран «Спартака» раскритиковал руководство клуба и назвал лучшего кандидата на пост тренера

«Руководство “Спартака” как бараны. Пора уже обратить внимание на российских тренеров. Да и на футболистов, в том числе. Слишком много легионеров в “Спартаке”. Я бы сказал, перебор. Если брать российских специалистов, то можно рассмотреть Сергея Юрана. Я знаю Серегу давно. Думаю, он может много нового дать команде. Интересно посмотреть на его работу в большом клубе с задачами. В Нижнем Новгороде он справлялся. Помог клубу остаться в РПЛ», — подчеркнул Морозов.