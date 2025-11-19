Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Булыкин рассказал, от кого будет зависеть дальнейшая судьба «Динамо»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин, во время профессиональной карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также многие известные зарубежные клубы, включая немецкий «Байер», «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов, а также бельгийский «Андерлехт», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что после отставки Валерия Карпина из «Динамо», судьба большинства игроков и всего клуба будет зависеть от работы спортивного директора Желько Бувача.

Источник: AP 2024

«Кто виноват, можно долго рассуждать, но у нас в первую очередь говорят, что виноват тренер. Сейчас самая ключевая фигура — это спортивный директор, который знает, как все происходит, у которого руководство спрашивает его мнение, и вот здесь он может кого-то похвалить, кого-то поругать, кого-то одобрить, а кого-то и закопать. Поэтому подождем, какого тренера выберут, и будем наблюдать и надеяться, что “Динамо” поднимется выше, потому что находится не на своем месте в турнирной таблице», — уверен Булыкин.

Валерий Карпин, пришедший в «Динамо» перед началом текущего сезона, объявил о добровольном уходе в отставку. Команда после первого круга располагается на десятом месте в Российской премьер-лиге, набрав 17 очков за 15 туров. Специалист решил отказаться от совмещения постов и сосредоточиться на работе со сборной России.

