Булыкин рассказал, от кого будет зависеть дальнейшая судьба «Динамо»

«Кто виноват, можно долго рассуждать, но у нас в первую очередь говорят, что виноват тренер. Сейчас самая ключевая фигура — это спортивный директор, который знает, как все происходит, у которого руководство спрашивает его мнение, и вот здесь он может кого-то похвалить, кого-то поругать, кого-то одобрить, а кого-то и закопать. Поэтому подождем, какого тренера выберут, и будем наблюдать и надеяться, что “Динамо” поднимется выше, потому что находится не на своем месте в турнирной таблице», — уверен Булыкин.