Акинфеев про оскорбления от болельщиков «Спартака»: «Хотят дурачки покричать — пусть»

«Отдельная категория — дерби со “Спартаком”. Эти матчи всегда получались предельно напряженными. Не было такого, что откатали дежурную игру с нулевым счетом — и разошлись. Обычно счет получался веселый для болельщиков и обидный для вратарей — 2:2, 3:2. При этом я и пенальти отбивал, и какие-то сейвы хорошие случались.
Дерби, собственно, и запоминаются в большей степени не конкретно игрой той или иной команды, а общей атмосферой, антуражем. Тем более что на стороне «Спартака» всегда была почти вся спортивная пресса. Лейтмотив всех предматчевых публикаций — «ЦСКА без шансов!».
В том же абсолютно проспартаковском «Спорт-Экспрессе» были люди, с которыми я прекрасно общался, — один из таких журналистов даже фильм про меня снимал к годовщине победы ЦСКА в Кубке УЕФА. И как раз накануне мы выиграли у «Спартака». Поздравлял он меня с этим с очень большой грустью. Я даже подколол шутливо: сам же в ровном тоне всегда с журналистами общаюсь как после побед, так и после поражений — почему же со мной так нельзя?
Почему-то запомнил интервью, которое у меня брали много лет назад. Мы говорили о разном, в том числе о предстоящем матче со «Спартаком», и в конце беседы, вот прямо самым последним вопросом, журналист спросил: «А если ЦСКА не выиграет?».
Мне тогда лет девятнадцать было, и я не задумываясь ответил, что такого не будет точно, потому что «Спартак» не забьет и мы выиграем 1:0.
Сейчас не вспомню уже, почему именно так ответил, но тот матч мы именно с таким счетом и закончили.
Сейчас такие моменты с улыбкой вспоминаются и давно на самом деле не вызывают какой-то эмоциональной реакции. Даже когда выходишь на «Лукойл Арену» и в который раз слышишь какие-то матерные крики в свой адрес, которые по молодости дико раздражали, мысленно разве что плечами пожимаешь: хотят дурачки покричать, выплеснуть эмоции, — пусть выплескивают. Главное, чтобы не кидали на поле зажигалки, монеты и все прочее в том же духе", — написал Акинфеев.
Дерби «Спартак» — ЦСКА состоится уже в ближайшую субботу, 22 ноября, в рамках 16-го тура РПЛ. Начало — в 16:45 по московскому времени. После 15 туров ЦСКА занимает 2-е место (33 очка), а «Спартак» идет 6-м (25 очков).