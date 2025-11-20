Все это похоже на квест, который никак не закончится. На пазл, который никак не складывается, — и вопреки устаревшему слуху, что есть два пути: иностранный — Франсис Кахигао, и свой — Андрей Мовсесьян, все серьезные источники говорят об одном. Что нет никакого дуализма и никакой альтернативной гонки. Поскольку «Лукойл», как любая сложная и большая корпорация, подчиняется законам бизнес-мира, каждый кандидат на топ-позицию в ней согласовывается долго и основательно — но если его утвердили, то в рамках полномочий существует полное доверие. Как и спрос, разумеется.