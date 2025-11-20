Александр Дёгтев: Назад в первую лигу спускаться не хочется

Молодежная сборная России по футболу провела последние матчи в 2025 году. Наша команда игроков не старше 21 года (U-21) выиграла проходивший в Киргизии выставочный международный турнир Кубок Манаса. На прошлой неделе ей удалось со счетом 2:0 обыграть команды Ирана (U-23) и Бахрейна (U-23), а во вторник 18 ноября подопечные Ивана Шабарова разгромили хозяев соревнования Киргизию (U-23) со счетом 8:0.
Встречу с иранцами в качестве основного вратаря отыграл Александр Дёгтев, выступающий в РПЛ за «Сочи». В прошлом сезоне он был основным голкипером южного клуба, когда он сумел вернуться в элиту из первой лиги. А в нынешнем чемпионате делит игровое время с Юрием Дюпиным. В интервью «Известиям» 20-летний футболист поделился мнением о выступлении за молодежную сборную, самых интересных матчах за нее, борьбе за выживание в РПЛ с «Сочи» и рассказал, как бывший главный тренер команды Роберт Морено учил обороняться при стандартах на примере его работы ассистентом главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике.
— Вы давно в молодежной сборной. Ощущаете себя одним из главных ее старожилов на фоне того, что команда в последние пару месяцев серьезно обновляется?
— Да, много новых парней приходит, кто помладше нас. Хотя еще есть и игроки постарше — 2004 года рождения. Но вы правы, пацанов 2006 г.р. в последнее время у нас всё больше и больше — так что да, старожилами себя уже ощущаем.
— Такие товарищеские матчи, как у вас происходят в последние годы в молодежной сборной, сопоставимы с уровнем РПЛ?
— Я бы не сказал, что сопоставимы. Всё-таки играем мы именно против молодежных сборных. Но, если брать наш последний выезд, то турнир в Киргизии — очень интересный с хорошими соперниками. Думаю, нам эти матчи помогут прогрессировать в дальнейшем.
— Вы 2005 года рождения, значит, в следующем году уже не будете выступать за молодежную сборную. Есть разочарование, что так и не получили шанс поиграть за нее в официальных матчах?
— Мы с парнями часто обсуждали это и сходимся на том, что этим составом молодежной сборной могли неплохо себя показать в отборочном турнире к чемпионату Европы. Поэтому да, немножко грустно, что нам даже шанс на это не дали. Но это наши реалии — надо к ним привыкать. Точнее мы уже к ним привыкли. Уже два года ездим в молодежку, играем такие матчи, как в Южной Америке или сейчас в Киргизии. Безусловно, это для нас полезно, хоть и обидно, что есть только товарищеские игры. Но ничего, дорастем до основной сборной — там уже сыграем на официальном уровне. Все вместе.
— Что посоветуете новому поколению молодежной сборной России, у которого, возможно, будут шансы сыграть в отборе к Евро?
— Проявлять себя в молодежной сборной — это хороший уровень. В ней собраны одни из лучших молодых футболистов, которые есть в нынешнем российском поколении. Нужно приезжать в молодежку, показывать себя, доказывать на поле, что ты лучший. И, если их вернут в официальные турниры, то, конечно, в очень хорошем исполнении представлять нашу страну на международном уровне. Чтобы о ребятах говорили — это для них же будет лучше, поскольку тогда они смогут перейти в хорошие клубы.
— Когда смотрите на тех вратарей, кого помимо Матвея Сафонова и Станислава Агкацева вызывают в первую сборную, чувствуете, что можете пробиться в топ-3 голкиперов национальной команды?
— Конечно. Просто надо показывать себя на поле — проводить хорошие матчи за молодежную сборную и в РПЛ за «Сочи». Проявлять свои лучшие качества. Уверен, тренеры национальной сборной наблюдают за всеми вратарями, играющими в РПЛ. Так что тут всё только от меня зависит.
— Вы в молодежке успели пересечься с Матвеем Лукиным, Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым. Два года назад ощущалось, что они скоро станут основными игроками ЦСКА и первой сборной?
— Да, это было дело времени. Вот они и сумели показать себя на уровне РПЛ, потом и в главную сборную попали и теперь играют за нее. В принципе за последние пару лет немало ребят пробились в основу своих клубов РПЛ. И сейчас те, кто еще не имеет постоянного места в основе на этом уровне или играют в первой лиге, вполне могут в ближайшее время подняться до премьер-лиги. Команда у нас хорошая, все парни боевитые и готовы бороться за место в основном составе своих клубов. Не могу сказать, что кто-то в этом плане чем-то отличается от Кисляка, Глебова и Лукина.
— Многие считают большим организационным успехом РФС то, что в условиях санкций он организовал вашей команде несколько серий товарищеских матчей в Южной Америке — Бразилии, Уругвае и Колумбии. Это особые выезды в вашей карьере?
— Да, особенно последний из них в Колумбию в марте этого года был топовый. Отлично было то, что сыграли с местной молодежной сборной — очень сильная команда, чуть позже на чемпионате мира (U-20) занявшая третье место. Плюс для меня в целом Колумбия — особенное место, поскольку я туда проделал большой путь из Хабаровска, где перед этим играл в первой лиге за «Сочи» против СКА. Такое точно буду помнить до конца жизни. Отличное приключение. Из всех латиноамериканских выездов этот был и самый серьезный по уровню, и самый интересный по антуражу.
— Как это пережили?
— Непросто. Но ничего, выдержал, раз мы сыграли вничью 2:2 тот матч с Колумбией, в котором я был на поле. Потом еще назад летели через Стамбул, но у нас первоначальный рейс отменили. Ребята из клубов РПЛ не успели на матчи своих клубов, а я прям впритык успел к нашему матчу с «Енисеем» в первой лиге. Мы выиграли его 2:1. Всё это, конечно, было тяжело выдержать, но зато будет, что вспомнить.
— Там же еще в самолете кто-то украл личные вещи футболистов?
— Да, у одного из наших парней украли кроссовки. Вылетели из Колумбии, проснулись после посадки в Стамбуле — кроссовок нет. Начали искать — не нашли. Кто-то стырил. Пришлось ему новые покупать прям там в Турции.
— За счет чего стали основным вратарем «Сочи» в прошлом сезоне в первой лиге и в нынешнем чемпионате отыграли в РПЛ треть матчей первого круга?
— Если брать прошлый сезон, то это работа на тренировках и доверие тренерского штаба — главного тренера Роберта Морено и тренера вратарей Дмитрия Владимировича Бородина. Плюс мы всей вратарской бригадой с Колей Заболотным, Максом Рудаковым и Никитой Карабашевым друг другу помогали, при этом конкурировали очень серьезно. В результате, кто выглядел лучше, того и ставили играть. Мне помогали парни — и у меня получалось. Про нынешний сезон в РПЛ я пока так не могу сказать. С Юрой Дюпиным мы почти поровну сыграли летом при Морено, сейчас при Игоре Витальевиче Осинькине я вышел на поле только в последнем матче с «Ростовом» (0:1). И мне надо еще хотя бы несколько матчей подряд на хорошем уровне сыграть, чтобы говорить, что я где-то закрепился. Мы работаем на тренировках, тренеры смотрят, кто лучше. И только со временем будет понятно, кто из нас с Юрой сильнее.
— За последние два месяца при Осинькине появилась вера, что можете спастись от вылета из РПЛ?
— В любом случае, еще с начала сезона, когда мы оказались на последнем месте, понимали, что нужно прилагать максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. Каждый в команде должен отдаваться на поле на 200%. Конечно, тренерская перестановка встряхнула нас эмоционально. Обидно, что при этом проиграли в двух последних турах ключевые матчи — «Оренбургу» (1:3) и «Ростову» (0:1). Но шансы в любом случае еще будут — нужно за них цепляться и грызться. Иначе всё будет совсем плохо. У меня лично есть надежда, что мы останемся. Потому что, когда вспоминаю, как мы тяжело проводили сезон в первой лиге, и понимаю, что назад туда спускаться не хочется. Поэтому от себя скажу, что приложу максимум усилий, чтобы «Сочи» остался в РПЛ.
— Чем так сложна первая лига, что так не хочется назад?
— В любом случае лучше себя показывать в РПЛ. Все смотрят ее. Первую лигу мало кто смотрит. И все сильнейшие футболисты играют в премьер-лиге. В первой лиге тоже есть хорошие ребята, но всегда нужно стремиться играть среди лучших на лучших стадионах. Если есть возможность играть в РПЛ, то нужно сделать всё, чтобы не вернуться в первую лигу.
— Мне казалось, многих еще напрягает силовой футбол первой лиги и бытовые условия — старые стадионы с плохими полями, дальние перелеты.
— Это тоже есть. Хотя в старых стадиончиках первой лиги есть своя классная атмосфера. Понятно, что они старые, у них плохие поля и раздевалки. Но в этом есть что-то. Я стараюсь в таком искать плюсы. Бывает, приедешь в Саратов, там поле не лучшего качества, зато приходит много болельщиков, которые активно болеют. А выезды дальние меня не пугают — я ведь родом с Дальнего Востока. Но в целом, да, хочется всех этих переездов, стадионов и полей избежать, если есть возможность играть в РПЛ. Плюс в первой лиге футбол — силовой, бей-беги, кто дальше ударит. В него очень тяжело играть.
— Что нового для вас открыла РПЛ?
— Еще, когда «Сочи» в конце прошлого сезона играл переходные матчи с «Пари Нижний Новгород», мне очень бросилось в глаза, что другие скорости по сравнению с первой лигой. Да, в первой лиге в прошлом сезоне были «Балтика», «Черноморец» и «Урал» — это тоже уровень ближе к РПЛ. Он сильно выше, чем у середняков и аутсайдеров вроде «Сокола» и «Шинника», играющих в основном вторым номером. Но всё равно, когда вышел на первый стыковой матч с «Пари НН», чувствовалось, что уровень скоростей посильнее даже лидеров первой лиги. А сейчас, когда играю с «Сочи» в РПЛ, скорость и исполнительское мастерство еще выше. И пропускаю голы, по которым не могу понять, почему мне именно их забивают. Что-то сумасшедшее кладут мне со штрафного в девятку, или сейчас от «Ростова» получил под перекладину удар без шансов. Такое исполнительское мастерство и скорости сразу бросаются в глаза в сравнении с первой лигой.
— Можно сказать, что атаки низом в «Сочи» позволяют подготовиться к требованиям национальной сборной, где Валерий Карпин очень ценит вратарей, умеющих играть ногами?
— Меня этому учили еще в академии «Зенита», где с вратарями работал в том числе Александр Владиславович Владимиров, сейчас также входящий в тренерский штаб молодежной сборной России. Он меня вырастил. И мы очень много уделяли внимания этому компоненту. Бывало, по вечерам отдельно от тренировок выходили на поле и всё это отрабатывали. Сейчас это уже азы, которые должен знать каждый вратарь. Поэтому и в молодежной сборной у Ивана Евгеньевича Шабарова, и в «Сочи», как при Морено, так и при Осинькине, это уже привычное дело.
— Вы появились в «Сочи» еще в позапрошлом сезоне, до вылета из РПЛ. Тогда перед весенней частью чемпионата занимающую последнее место команду пришел спасать Морено. Ему это не удалось, но многих восхищало, как при нем клуб играл на равных с топ-клубами вроде «Локомотива» (2:2), ЦСКА (2:2), «Спартака» (1:0), «Динамо» (2:3) и «Краснодара» (2:3). Казалось, с такой игрой должны уверенно возвращаться в РПЛ и там также успешно выступать. Что случилось с Робертом после лета 2024 года, когда в первой лиге заняли только пятое место, не по спортивному принципу попали в переходные матчи, выиграли их у «Пари НН» уже без испанского тренера, а после его возвращения набрали в РПЛ только одно очко в первых семи турах?
— Морено поменялся в плане тренировочного процесса. Требования поменялись, тренировки. Многое поменялось после того, как мы вылетели в первую лигу. В итоге очень тяжело вышли оттуда через стыки. Потом были пертурбации в клубе летом, когда уходило прежнее руководство «Сочи», а мы еще и не знали, кто дальше будет тренером. Нас уже ставили перед фактом — мы обо всем узнавали только по приезде на предсезонные сборы. В итоге этот тяжелый летний период сказался на нашей игре уже в РПЛ после возвращения — много ушло футболистов, выводивших команду из первой лиги, поменялось руководство. Отсюда результат. Теперь надо прилагать максимум усилий, чтобы исправить эту ситуацию.
— В чем Морено поменял тренировочный процесс после вылета из РПЛ в 2024 году?
— Мне кажется, снизилась интенсивность тренировок. Мы уделяли много времени тактике, но физики стало поменьше. И для такого трудного турнира, как первая лига, этого порой не хватало.
— Что удивительно. Мне всегда казалось, что физическая готовность на первом месте должна быть, если хочешь успешно играть в первой лиге.
— 100% это должно быть на первом месте. Это доказывает «Балтика», которая и в РПЛ сейчас за счет физической готовности идет в группе лидеров. И за счет этого в прошлом сезоне с большим отрывом выиграла первую лигу. Это доказывал в прошлом сезоне «Черноморец», закончивший чемпионат в зоне стыков. Сейчас доказывает лидирующий «Факел». Физика в этой лиге на первом месте. Потому что там играть в пас низом тяжело. Взять даже нынешний сезон в первой лиге. Я слежу за турниром, и там ульяновская «Волга» старается играть в футбол в контроль мяча. Но им тяжело. И они сами в моментах начинают переходить на силовой стиль. Потому что такая лига. А мы там в прошлом сезоне играли только в контроль мяча, не могли перейти на силовой футбол. В результате, когда играли с командами из низа таблицы, не могли в концовке добавить и дожать их. Из-за этого потеряли много очков.
— При том что весной 2024 года это было у «Сочи» Морено в РПЛ?
— Да, там была высокая интенсивность. Мы провели очень качественные зимние сборы и подошли к весенней части в отличной форме. В первой лиге всё это поменялось. Стало меньше физики, больше тактики и игры с мячом. Отсюда пошли такие результаты. Но я ему в любом случае благодарен за то, что поверил в меня, дал шанс в первой лиге, которым я воспользовался, а потом и позволил дебютировать в РПЛ. Но по последним его месяцам в «Сочи» было много вопросов. Когда мы нынешний сезон начали неудачно, видно было, что все нервничают, в том числе и Роберт. Было много непонятных решений. И в этом плане он поменялся. Не могу сказать, почему.
— В его работе чувствовался стиль «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике, где Морено работал помощником?
— Да, особенно это было заметно в первые полгода его работы в «Сочи». Роберт очень много общался с нами вратарями и с Дмитрием Владимировичем Бородиным о том, как он хочет, чтобы мы начинали атаки, как должны страховать защитников. Очень ощущался этот испанский менталитет.
— Морено рассказывал об эпизодах из работы с Марком-Андре Тер Штегеном в «Барселоне» и Давидом Де Хеа в сборной Испании?
— Да, и не только о работе с вратарями. Он приводил много примеров и про полевых игроков, с которыми работал, — Месси, Суарес, Иньеста.
— Что больше всего запомнилось?
— Помню, перед какой-то игрой мы просматривали стандарты соперника. Морено вспомнил, как они с «Барселоной» играли «эль-классико» против мадридского «Реала». Зная, что центральный защитник соперника Серхио Рамос очень здорово играет головой, они ставили против него Дани Алвеса, который сильно ниже ростом. Роберт объяснял, что он очень хорошо не даёт сыграть сопернику. Может быть, он не прыгнет выше Рамоса, но не даст ему сыграть, где-то подтолкнёт, поставит корпус, спину. И за счёт этого Алвес выиграл борьбу.
— Он кому-то из игроков «Сочи» предлагал так действовать?
— Нет, там был общий посыл, что не важно, какого ты роста. Главное — не дать сопернику сыграть на угловом, но необязательно для этого высоко выпрыгивать и выбивать мяч головой. Ты можешь быть низкого роста, но поставишь себя так, что не дашь мячу просто долететь до нужного игрока соперника.
— Вы родились на Дальнем Востоке. Как оказались в Питере в академии «Зенита»?
— Я родился в Находке. Занимался там футболом. Был в «Луче-Энергия» (Владивосток), потом в «Океане» (Находка). Далее переехал в базовую школу «Краснодара», там был два года. И перед зачислением в сам интернат уехал на просмотр в «Зенит» — там меня взяли.
— Хоть раз привлекались там к тренировкам с главной командой или «Зенитом-2»?
— Нет, потому что у меня на тот момент не было контракта с клубом. Поэтому я не привлекался ни к основе, ни к «Зениту-2» — только с молодёжным составом тренировался, когда его возглавил Константин Анатольевич Коноплёв.
— С вами общался заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин, который уже много лет курирует молодёжный футбол в петербургском клубе?
— Да, он постоянно был в академии, очень хотел, чтобы я подписал контракт с «Зенитом». Но я выбрал другой путь. Андрей Сергеевич чуть злился на меня, поскольку хотел, чтобы я остался. Но я не подписал контракт. В итоге нормально с ним пообщались и разошлись.
— Был бы шанс пробиться наверх, если бы приняли его предложение?
— Нет, я думаю, меня ждал бы путь через аренды или «Зенит-2». И я мог там надолго остаться. А мне хотелось сразу показывать себя на высоком уровне. Пусть в «Сочи» я два года назад тоже начинал с молодёжного состава, этот вариант был лучше. Поскольку я видел немало ребят в «Зените», которые останавливались на второй команде. И не хотел повторить этот путь.
— А в «Краснодар» как попали?
— Отец работал в нефтяной компании. И его как раз перевели из Находки в город Краснодар. В принципе мы и так думали, что мне надо куда-то уезжать из Находки, поскольку там детский футбол мало развивается. Но так совпали карты, что ещё и отца перевели в Краснодар. Это вообще была идеальная ситуация.
— Совсем всё плохо с детским футболом на Дальнем Востоке?
— Не скажу, что совсем плохо. В любом случае там футболисты появляются. Последний пример — мой ровесник 2005 года рождения Ростислав Огиенко, сейчас играет в Красноярске за «Енисей». Он тоже из Находки, мы вместе с ним начинали в «Океане». Мои родители хорошо общаются с его родителями. В принципе наш пример показывает, что местная школа работает. Так что не сказал бы, что всё супергрустно, но да, есть, куда стремиться.
— В 1990-е и 2000-е годы «Луч» и «Океан» почти не вылезали из первой лиги, периодически даже поднимались в РПЛ. Сильно большая проблема в том, что профессиональный футбол Приморского края давно уже на уровне второй лиги?
— Да, сейчас только «Динамо» (Владивосток) где-то в «серебре» второй лиги барахтается. И не понятно, что с финансированием. А «Океан» в первенстве края играет. Ещё школа его участвует в соревнованиях ЮФЛ по Дальнему Востоку. Но у меня есть пара мыслей, как помочь местному футболу развиваться в будущем.
— Как? Деньгами?
— Да, вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. Дай Бог, заработаю много денег и вложусь, потому что помню свой родной город.
— Отсутствие развитого профессионального футбола сильно усложняет перспективы таким, как вы?
— 100%. Это большая проблема дальневосточного футбола. Допустим, мне повезло уехать в Краснодар. Но есть много других талантливых футболистов в той же Находке или Владивостоке, не имеющих возможности уехать. Они остаются там. Но не могут показать, на что они способны, поскольку нет в регионе профессиональной команды уровня «Луча» и «Океана», когда они играли в РПЛ и первой лиге. Или хотя бы, чтобы у той же Находки «Океан» был крепкой командой во второй лиге — это уже было бы лучше. Было бы, куда расти, и где показывать себя на профессиональном уровне. Надеюсь, скоро это вновь появится.
— Находка ассоциируется с портом. Что там ещё есть интересное?
— В основном порт, вы правильно говорите. Я в Находке жил в раннем детстве, а потом в основном проживал в деревне Хмыловка посёлка Врангеля — это 20−30 минут езды от Находки. Там был дом у моих родителей. В целом всё равно всё крутится вокруг восточного порта, через который много угля транспортируется. Почти у всех людей работа связана с ним.
— В телеграм-каналах и на ТВ часто появляются сюжеты, как в Приморье тигры заходят в сельскую местность, гуляют вокруг бензозаправок и оказываются недалеко от людей.
— Я слышал об этом. И меня о таком оповещала бабушка, которая недавно переехала в Краснодарский край. Но, когда жил там, лично такого не видел.
Алексей Фомин