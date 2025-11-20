Александр Дёгтев: Назад в первую лигу спускаться не хочется

— 100% это должно быть на первом месте. Это доказывает «Балтика», которая и в РПЛ сейчас за счет физической готовности идет в группе лидеров. И за счет этого в прошлом сезоне с большим отрывом выиграла первую лигу. Это доказывал в прошлом сезоне «Черноморец», закончивший чемпионат в зоне стыков. Сейчас доказывает лидирующий «Факел». Физика в этой лиге на первом месте. Потому что там играть в пас низом тяжело. Взять даже нынешний сезон в первой лиге. Я слежу за турниром, и там ульяновская «Волга» старается играть в футбол в контроль мяча. Но им тяжело. И они сами в моментах начинают переходить на силовой стиль. Потому что такая лига. А мы там в прошлом сезоне играли только в контроль мяча, не могли перейти на силовой футбол. В результате, когда играли с командами из низа таблицы, не могли в концовке добавить и дожать их. Из-за этого потеряли много очков.