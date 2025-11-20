Ричмонд
Шесть футболистов пропускают тренировку «Спартака» перед матчем с ЦСКА

Встреча пройдет 22 ноября.

Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Шесть футболистов московского «Спартака» пропускают тренировку в общей группе в четверг. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Кристофер Мартинс вернулись в расположение «Спартака» после игр за сборные, однако пока занимаются по индивидуальной программе. Также по индивидуальной программе занимается Даниил Зорин. Ливай Гарсия и Манфред Угальде вернутся из сборных позднее, после этого начнут подготовку с командой.

Матч 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2. Ранее «Спартак» сообщил о реализации всех билетов на предстоящий матч.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 15 матчах. «Спартак» с 25 очками располагается на шестой позиции.

