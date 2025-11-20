Ричмонд
Романов заявил, что футболисты «Спартака» готовы к матчу с ЦСКА

Перед дерби команду покинул главный тренер Деян Станкович.

Источник: ФК "Спартак" Москва

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского клуба «Спартак» очень мотивированы перед матчем 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА и будут полностью готовы к игре. Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера, исполняющим обязанности стал Вадим Романов.

«Тренировочный процесс проходит отлично, все футболисты “заряжены” и готовятся к игре, потихоньку возвращаются “сборники”. Все те задачи, которые мы выстроили в течение недели, выполняются. Уверен, что к игре будем в боевой готовности», — сказал Романов.

«У меня было много дерби в академии, молодежке, здесь в качестве помощника. Дерби — это дерби, отдельная игра, где все предельно мотивированы, заряжены отдавать все силы на победу. Будет полный стадион, мы хотим победить. Аншлаг означает полную поддержку наших болельщиков, они будут поддерживать и гнать вперед», — добавил он.

Матч 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл-Арене». В первом круге ЦСКА на своем поле оказался сильнее со счетом 3:2.

