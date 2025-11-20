Романов заявил, что футболисты «Спартака» готовы к матчу с ЦСКА

«У меня было много дерби в академии, молодежке, здесь в качестве помощника. Дерби — это дерби, отдельная игра, где все предельно мотивированы, заряжены отдавать все силы на победу. Будет полный стадион, мы хотим победить. Аншлаг означает полную поддержку наших болельщиков, они будут поддерживать и гнать вперед», — добавил он.