Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.96
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.61
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Романов назвал интересной работу со Станковичем в «Спартаке»

«Спартак» объявил об уходе сербского специалиста с поста главного тренера команды 11 ноября.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Деян Станкович делился своим опытом с футболистами и тренерским штабом московского футбольного клуба «Спартак». Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов.

«Спартак» объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Он работал в клубе с лета 2024 года.

«Что дал Станкович “Спартаку” и мне? Деян как футболист провел большую карьеру, много титулов, игр на высоком уровне. Он делился своим опытом, как готовиться к матчам, как себя чувствовать, какие-то тактические моменты я у него почерпнул, — сказал Романов. — Плюс взаимодействие между нами было достаточно интересным. Думаю, что определенный след он оставил».

Романов рассказал, как проходил уход Станковича из клуба. «Все происходило так, как обычно происходит. Ситуация развивалась определенным образом, мы были готовы к любому развитию событий, — отметил Романов. — Случилось так, как случилось. Это футбол. Каждый этап так начинается и заканчивается. Поэтому мы приняли это решение, быстро перестроились, понимали, что времени на раскачку нет, начали подготовку к следующему этапу».

Футбол. Премьер-лига
22.11
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.64
П2
3.30