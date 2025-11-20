«ПАОК и “Олимпиакос” сильнее “Краснодара” и “Зенита”. Обыграли бы и ЦСКА». Калинин о лигах Греции и России

В сентябре 30-летний Калинин перебрался в «Пансерраикос» из «Ростова».
— Из Греции тебе проще попасть в сборную России?
— Зависит исключительно от моей игры. Если не брать ПАОК и «Олимпиакос», средний уровень чемпионатов схож. Греческие команды посильнее наших. АЕК и «Панатинаикос» боролись бы за топ-5 РПЛ. Команды из второй восьмерки РПЛ находились бы там же в Греции.
— У «Краснодара» и «Зенита» легко бы выиграли чемпионат Греции?
— ПАОК и «Олимпиакос» просто сильнее.
— Чем же?
— Как минимум они играют в европейских турнирах. Там другая интенсивность, весь состав — в ребятах, которые поиграли в лучших лигах. Думаю, они обыграли бы наших грандов — например, ЦСКА, — заявил Калинин в интервью корреспонденту Sport24 Алексею Фаткадынову.
В этом сезоне Игорь Калинин провел за «Пансерраикос» 5 матчей и не отметился результативными действиями.