«ПАОК и “Олимпиакос” сильнее “Краснодара” и “Зенита”. Обыграли бы и ЦСКА». Калинин о лигах Греции и России

— Зависит исключительно от моей игры. Если не брать ПАОК и «Олимпиакос», средний уровень чемпионатов схож. Греческие команды посильнее наших. АЕК и «Панатинаикос» боролись бы за топ-5 РПЛ. Команды из второй восьмерки РПЛ находились бы там же в Греции.