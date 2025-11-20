Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.96
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.61
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

«ПАОК и “Олимпиакос” сильнее “Краснодара” и “Зенита”. Обыграли бы и ЦСКА». Калинин о лигах Греции и России

Российский защитник греческого «Пансерраикоса» Игорь Калинин сравнил уровень футбола в чемпионатах Греции и России.

Источник: ФК «Пансерраикос»

В сентябре 30-летний Калинин перебрался в «Пансерраикос» из «Ростова».

— Из Греции тебе проще попасть в сборную России?

— Зависит исключительно от моей игры. Если не брать ПАОК и «Олимпиакос», средний уровень чемпионатов схож. Греческие команды посильнее наших. АЕК и «Панатинаикос» боролись бы за топ-5 РПЛ. Команды из второй восьмерки РПЛ находились бы там же в Греции.

— У «Краснодара» и «Зенита» легко бы выиграли чемпионат Греции?

— ПАОК и «Олимпиакос» просто сильнее.

— Чем же?

— Как минимум они играют в европейских турнирах. Там другая интенсивность, весь состав — в ребятах, которые поиграли в лучших лигах. Думаю, они обыграли бы наших грандов — например, ЦСКА, — заявил Калинин в интервью корреспонденту Sport24 Алексею Фаткадынову.

В этом сезоне Игорь Калинин провел за «Пансерраикос» 5 матчей и не отметился результативными действиями.