Александр Мостовой: У меня есть большие вопросы к тем, кто признал Андрея Мостового «Джентльменом года»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой не согласен с признанием хавбека «Зенита» Андрея Мостового «Джентльменом года».

Источник: РИА "Новости"

В июле комитет по этике РФС оштрафовал Андрея Мостового на 75 000 рублей за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

«Так и не понял, в чем заключается суть этой премии, если ее обладатель в этом же году попал в крупный скандал. У меня есть большие вопросы к тем, кто ее давал.

Есть ощущение, что на примере этой премии мы видим, как снизился масштаб личностей в нашем футболе. Раньше были Тихонов, Титов, Аленичев, а сейчас Андрей Мостовой, который еще и в такой скандал вляпался. Помимо этого, многие наши заслуженные люди, которые провели свою карьеру в Европе, на эту премию даже не претендовали.

Если бы назвать главного джентльмена нашего футбола пришлось мне, я бы сначала очень хорошо подумал. Для меня по своим качествам Акинфеев ежегодно точно был бы одним из фаворитов. Возможно, я бы выбрал даже кого-то из иностранцев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.