Футболисты «Спартака» поработали на заправке в рамках акции «ЛУКОЙЛа»

В ней поучаствовали полузащитники Эсекьель Барко, Роман Зобнин и Пабло Солари, а также защитники Даниил Денисов, Александер Джику и другие футболисты.
Во время акции Барко собирал чаевые, Зобнин заливал клиентам топливо, Солари учился мыть автомобили, а Денисов и Джику готовили еду.
После 15 встреч «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 25 очков.
22 ноября москвичи на своём поле примут ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России, который начнётся в 16:45 по московскому времени.