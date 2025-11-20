Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.84
П2
2.00
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.55
П2
3.61
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Футболисты «Спартака» поработали на заправке в рамках акции «ЛУКОЙЛа»

Игроки «Спартака» поработали на заправке, став участниками акции «Заправляем счастьем!» от компании «ЛУКОЙЛ».

В ней поучаствовали полузащитники Эсекьель Барко, Роман Зобнин и Пабло Солари, а также защитники Даниил Денисов, Александер Джику и другие футболисты.

Во время акции Барко собирал чаевые, Зобнин заливал клиентам топливо, Солари учился мыть автомобили, а Денисов и Джику готовили еду.

После 15 встреч «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), набрав 25 очков.

22 ноября москвичи на своём поле примут ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России, который начнётся в 16:45 по московскому времени.