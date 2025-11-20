Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.97
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.61
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

ФИФА удовлетворила требования ЦСКА по выплатам за трансферы Влашича и Фукса

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский «Вест Хэм» выплатить московскому ЦСКА полную сумму третьего транша за переход полузащитника Николы Влашича, а бразильский «Атлетико Минейро» должен заплатить за трансфер защитника Бруно Фукса.

Источник: Sport24

Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Вчера клуб получил решение ФИФА в отношении третьего транша за Влашича. Наши требования удовлетворены в полном объеме: ФИФА обязала “Вест Хэм” выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023.

Напомним, что ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу. Однако учитывая предыдущий опыт, а именно реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередное обращение в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем.

Что касается продолжающейся защиты наших интересов по второму траншу, то, как мы уже говорили, мы обратились в Федеральный трибунал Швейцарии. Слушания проходят заочно, по письменным позициям — мы находимся в статусе ожидания решения.

Сегодня нам также пришло решение ФИФА по делу против «Атлетико Минейро», от которого мы еще не получили деньги за трансфер Бруно Фукса. Все наши требования полностью удовлетворены: в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору — более 1,2 млн. евро", — написал Брейдо.