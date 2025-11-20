Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.97
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.61
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Губерниев заявил, что Карпин набедокурил в «Динамо»

Журналист Дмитрий Губерниев оценил работу Валерия Карпина в московском «Динамо», заявив, что специалист набедокурил в столичном клубе, передает «Матч ТВ».

Источник: Пресс-служба ТНТ

«Хочется пожелать Ролану Гусеву удачи. Чтобы он уже без шараханий по‑настоящему возглавил команду. Карпин набедокурил, а Гусеву разгребать. Не позавидуешь ему», — сказал Губерниев.

В тренерском штабе динамовцев Гусев работает с лета 2023 года и уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Следующий матч команда проведет 21 ноября против «Краснодара».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Динамо» идет на 10 месте, набрав 17 очков.

Футбол. Премьер-лига
23.11
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.06
П2
5.98
