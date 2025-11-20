Ричмонд
Титов обозначил трех претендентов на золото РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Источник: Sport24

— Первый круг выиграл «Краснодар». ЦСКА с ним вровень. Справедливо?

— «Краснодар» здорово играет. ЦСКА — тоже. «Зениту», их главному конкуренту, однозначно легко не будет. Надеюсь, чемпионство будет разыграно в последнем туре.

— Вы не сказали про «Локомотив». Не видите его в соискателях золота? «Железнодорожникам» не хватит ресурса?

— Думаю, что да. Ну, забивает сейчас Батраков. Но его все-таки раскусили. Леше будет сложнее. А то, что мальчик талантливый — это без сомнения, — цитирует Титова «РГ».

