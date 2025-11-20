Титов обозначил трех претендентов на золото РПЛ

— Первый круг выиграл «Краснодар». ЦСКА с ним вровень. Справедливо?
— «Краснодар» здорово играет. ЦСКА — тоже. «Зениту», их главному конкуренту, однозначно легко не будет. Надеюсь, чемпионство будет разыграно в последнем туре.
— Вы не сказали про «Локомотив». Не видите его в соискателях золота? «Железнодорожникам» не хватит ресурса?
— Думаю, что да. Ну, забивает сейчас Батраков. Но его все-таки раскусили. Леше будет сложнее. А то, что мальчик талантливый — это без сомнения, — цитирует Титова «РГ».