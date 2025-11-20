Головин сделал прогноз, кто выиграет чемпионат России

По мнению Головина, главным претендентом на золото РПЛ является «Зенит».
«В этом сезоне кто может претендовать на чемпионство?» — спросили у Головина в интервью для «Матч ТВ».
«Мне хочется четверку назвать: “Зенит”, “Краснодар”, очевидно, и ЦСКА, “Локомотив”. Если с первого по четвертое место, то все-таки я назову “Зенит” первым, “Краснодар” — вторым, потом ЦСКА и “Локо”, — ответил полузащитник сборной России.
Напомним, что Головин до перехода в «Монако» играл за ЦСКА, с которым выиграл чемпионат России в 2016 году.
После первого круга в чемпионате России лидируют «Краснодар» и ЦСКА, набравшие по 33 очка. Следом идут «Зенит» и «Локомотив» — по 30 очков.