Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.77
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.63
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Генич — об увольнении Станковича из «Спартака»: «Тайминг подобран не совсем верно»

Комментатор Константин Генич высказал мнение об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Увольнение Станковича не выглядит логичным именно сейчас, потому что в последних пяти матчах “Спартак” одержал четыре победы. Очень яркая игра была с “Локомотивом”. Очень неплохой матч в целом “Спартак” выдал в Грозном. И вот такое решение.

Возможно, это реакция на поведение Станковича на флеш-интервью. Может быть, на его слова после игры с «Локомотивом», что он устал и очень хочет к жене и дочке. Здесь мы можем только догадываться о причинах, почему это произошло здесь и сейчас. Но мне кажется, тайминг подобран не совсем верно. Станкович вроде только-только что-то опять нащупал. И можно было бы дождаться зимней паузы и уже тогда вопрос с главным тренером решать.

Поэтому Деяну спасибо за проведенное время. Это было ярко, это было сочно, это было очень эмоционально, но дальше «Спартак» уже пойдет без него«, — приводит слова Генича “КП Спорт”.