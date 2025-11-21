Генич — об увольнении Станковича из «Спартака»: «Тайминг подобран не совсем верно»

«Увольнение Станковича не выглядит логичным именно сейчас, потому что в последних пяти матчах “Спартак” одержал четыре победы. Очень яркая игра была с “Локомотивом”. Очень неплохой матч в целом “Спартак” выдал в Грозном. И вот такое решение.
Возможно, это реакция на поведение Станковича на флеш-интервью. Может быть, на его слова после игры с «Локомотивом», что он устал и очень хочет к жене и дочке. Здесь мы можем только догадываться о причинах, почему это произошло здесь и сейчас. Но мне кажется, тайминг подобран не совсем верно. Станкович вроде только-только что-то опять нащупал. И можно было бы дождаться зимней паузы и уже тогда вопрос с главным тренером решать.
Поэтому Деяну спасибо за проведенное время. Это было ярко, это было сочно, это было очень эмоционально, но дальше «Спартак» уже пойдет без него«, — приводит слова Генича “КП Спорт”.