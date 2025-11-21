Отходя от Станковича: как «Спартак» сыграет после увольнения тренера

— «Локомотив» в этом сезоне довольно хорошо играет против фаворитом, поэтому может зацепиться за победу и в этом матче, — заявил «Известиям» бывший президент железнодорожников Николай Наумов. — В конце концов, ему же удалось победить «Краснодар» в первом круге в гостях, еще летом. Были также обыграны «Спартак» (4:2), «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0). Только с «Зенитом» команда не справилась. Но она умеет здорово играть вторым номером на свободном пространстве против фаворитов, которые пытаются больше атаковать. У нынешнего «Локо» проблемы как раз с командами из низа, обороняющимися низким блоком, не дающими пространство сопернику. Но «Краснодар» — не из таких. Он будет пытаться доминировать на поле. У него достаточно класса, чтобы играть со всеми с позиции силы, но вопрос, хватит ли этого для победы над нынешним «Локомотивом».