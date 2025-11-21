Отходя от Станковича: как «Спартак» сыграет после увольнения тренера

На этой неделе в чемпионате России по футболу начинается второй круг. Он стартует с 16-го тура, в рамках которого пройдут два топовых матчах. В субботу нас ждет московское дерби «Спартак» — ЦСКА. Красно-белые встретятся с одним из лидеров чемпионата после увольнения своего главного тренера Деяна Станковича. В воскресенье сыграют две команды из лидирующей группы — столичный «Локомотив» примет на своем поле действующего чемпиона страны, «Краснодар». Также стоит отметить динамовское дерби — московский коллектив в первом после отставки Валерия Карпина матче поборется в родных стенах с махачкалинскими одноклубниками.
«Спартак» — ЦСКА
То, что дни Деяна Станковича во главе «Спартака» сочтены, многие в клубе и футбольных кругах знали еще в октябре. В СМИ постоянно появлялись слухи о поиске ему замены. Смена генерального директора клуба месячной давности тоже наводила на подобные мысли. Да и провальные результаты команды в течение полутора лет под руководством сербского специалиста не придавали оптимизма.
Тем не менее, то, как его увольнение произошло, удивило всё равно. Это случилось через два дня после выездной победы над грозненским «Ахматом» (2:1) в 15-м туре чемпионата. Всего в последних пяти матчах перед паузой на сборные «Спартак» победил в четырех — двух в чемпионате и двух в Кубке России. Причем последняя кубковая победа была дома над «Локомотивом» со счетом 3:1 в первом четвертьфинальном матче «Пути РПЛ». Уже на следующей неделе по итогам ответной игры красно-белые могут пройти в следующий раунд.
Единственный проигрыш в последний месяц случился в выездном матче чемпионата против лидера и действующего чемпиона «Краснодара» (1:2). Казалось, улучшения есть. Они не помогли «Спартаку» подняться в РПЛ выше шестого места, но хотя бы оставили ему не самое катастрофичное отставание от лидеров — восемь очков от первого места и пять от третьего.
Но за последние полтора месяца и без того эмоциональный Станкович угодил в несколько скандалов. Раньше он отмечался только дисквалификациями за оскорбления судей. Но в середине октября вышло интервью 47-летнего специалиста в сербском издании Kurir. Там Деян связал разговоры в российской общественности о его отставке из «Спартака» исключительно с тем, что он — иностранец.
Это при том, что данному иностранцу клуб оказывал тотальную поддержку за полтора года его работы. При нем на новичков было потрачено около €50 млн — рекорд в истории красно-белых. Но в прошлом чемпионате «Спартак» финишировал вне призовой тройки — на четвертом месте. Тем не менее сразу после такого провала клуб продлил изначальный трехлетний контракт со Станковичем на один год — он теперь действовал до лета 2027-го.
На пресс-конференции после кубковой победы над «Локо» заявил, что устал и «хочет домой к семье и дочке», после чего ушел, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. А в Грозном после победы над «Ахматом» эмоционально сорвался на корреспондента «Матч ТВ» в прямом эфире во время послематчевого флеш-интервью, обидевшись на вопрос по поводу своего разговора с арбитром на бровке во время игры. И не пришел на пресс-конференцию.
Два дня спустя «Спартак» объявил об отставке главного тренера. Исполняющим обязанности на его место назначен Вадим Романов, ранее работавший помощником Станковича, а до этого два года возглавлявший молодежную команду красно-белых. Скорее всего, он будет руководить основой до зимней паузы.
— Трудно предугадать, насколько скажется на команде увольнение главного тренера, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — С одной стороны, странно, что Станковича убрали после серии побед и не назначили на его место постоянного главного тренера. И это может сказаться на команде в матче с ЦСКА. С другой стороны, возможно, эмоциональные припадки Деяна достали не только руководителей клуба, но и игроков. И теперь они чуть успокоятся, будут меньше ошибаться, спорить с судьями (а многие футболисты уподобились в этом плане тренеру, насмотревшись на его вечные концерты у бровки). Здесь на этой стабилизации всеобщей обстановки внутри коллектива могут собраться и обыграть ЦСКА. Так-то армейцы по качеству игры выглядят фаворитом, но на фоне смены тренера у «Спартака» назвать фаворита матча крайне трудно.
ЦСКА закончил второй круг на втором месте, уступая только «Краснодару». Причем уступая лишь по дополнительным показателям при равенстве очков. Армейцы в последних семи турах шесть раз победили и один раз проиграли. Но им очень тяжело давались встречи с командами из нижней части таблицы. Три последние победы — дома над самарскими «Крыльями Советов» (1:0), «Пари Нижний Новгород» (2:0) и в гостях над махачкалинским «Динамо» (1:0) были достигнуты при минимальном количестве моментов у чужих ворот. Тем не менее подопечные Фабил Челестини находятся среди лидеров и всерьез ведут борьбу за чемпионство.
— Будет очень важный и непростой матч с хорошим сильным соперником, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник ЦСКА Игорь Дивеев. — Но мы сделаем всё, чтобы вновь обыграть красно-белых, как нам это удалось сделать месяц назад. Удивило ли увольнение Станковича из «Спартака»? «Спартак» — не моя команда. Я думаю о ЦСКА и о том, как выиграть со своим клубом ближайший матч. Готовлюсь к дерби со «Спартаком» я одинаково, независимо от того, кто их тренирует. Был бы у них главным тренером до сих пор Станкович — готовился бы к нему так же, как буду готовиться сейчас, когда он уволен.
«Локомотив» — «Краснодар»
Если бы не особый статус дерби «Спартака» и ЦСКА как самого принципиального противостояния в новейшей истории российского футбола, матч «Локомотива» и «Краснодара» можно было бы назвать центральным в предстоящем туре.
«Локомотив» потерпел всего одно поражение в первом круге — в гостях от «Зенита» (0:2). При этом допустил очень много ничьих с командами из середины и нижней части таблицы, что привело к его нынешнему положению на четвертом месте. Тем не менее железнодорожники всего на три очка отстают от лидирующего «Краснодара» и в случае победы догонят его.
«Быки» в этом чемпионате почти все очки теряют с командами из верхней части таблицы. В играх, где они считаются фаворитами, команда Мурада Мусаева обходится без осечек, что позволяет ей претендовать на второе золото подряд. Но выезд к «Локо» должен быть непростым для «Краснодара».
— «Локомотив» в этом сезоне довольно хорошо играет против фаворитом, поэтому может зацепиться за победу и в этом матче, — заявил «Известиям» бывший президент железнодорожников Николай Наумов. — В конце концов, ему же удалось победить «Краснодар» в первом круге в гостях, еще летом. Были также обыграны «Спартак» (4:2), «Динамо» (5:3) и ЦСКА (3:0). Только с «Зенитом» команда не справилась. Но она умеет здорово играть вторым номером на свободном пространстве против фаворитов, которые пытаются больше атаковать. У нынешнего «Локо» проблемы как раз с командами из низа, обороняющимися низким блоком, не дающими пространство сопернику. Но «Краснодар» — не из таких. Он будет пытаться доминировать на поле. У него достаточно класса, чтобы играть со всеми с позиции силы, но вопрос, хватит ли этого для победы над нынешним «Локомотивом».
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)
Мало кто ожидал, что в ходе паузы на игры сборной Валерий Карпин покинет пост главного тренера московского «Динамо». Но это произошло. Столь неочевидный ход событий предсказал «Спорт-Экспресс», опубликовавший эту информацию еще 12 ноября, в день матча сборной России против сборной Перу (1:1). Напомним, Карпин также возглавляет и сборную России, совмещая с лета эту работу с аналогичной должностью в «Динамо».
В субботу 15 ноября он с национальной командой отыграл в Сочи против Чили (0:2), после чего вернулся в расположение «Динамо». И в понедельник объявил об уходе из клуба, сославшись на необходимость сосредоточиться на сборной и чаще видеть семью.
При этом у самого «Динамо» результаты за полгода при Карпине были крайне провальными. Команда закончила первый круг на 10-м месте в чемпионате. Хотя прошлый сезон закончила на пятой строчке, что не спасло от увольнения предыдущего главного тренера Марцела Лички, потерявшего свой пост за четыре тура до финиша после вылета из Кубка России.
Бело-голубые отстают на 16 очков от первого места и на 13 от третьего. И сейчас больше должны думать о том, как избежать попадания в зону переходных матчей (13−14-е места) за право остаться в РПЛ. От нее отрыв у динамовцев всего три очка. В данный момент на 12−13-м местах расположились махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».
Именно с дагестанским клубом московское «Динамо» сыграет дома в ближайшую субботу. Если бело-голубые проиграют, а самарцы выиграют свой матч, то бывшая команда Карпина окажется уже вплотную к зоне стыков. С понедельника исполняющим обязанности главного тренера работает Ролан Гусев. Он уже выполнял эти функции в мае, в конце прошлого сезона после увольнения Лички. А также работал ассистентом у Лички и Карпина.
— Предстоит очень непростой матч с непредсказуемым результатом, — сказал «Известиям». — Хочется верить, что команда после увольнения Карпина раскрепостится и прибавит. В принципе это уже происходило весной, когда Гусев руководил ею после увольнения Лички. Но этой осенью динамовцы оказались в гораздо худшем состоянии. И непонятно, сможет ли Ролан так быстро что-то наладить. Особенно на фоне такого неуступчивого и боевитого соперника, как Махачкала, которая здорово обороняется, умеет подловить на контратаке и способна навязать борьбу кому угодно.
Также в ближайшем туре пройдут еще пять матчей. Петербургский «Зенит» поедет в гости к «Пари Нижний Новгород». Самарские «Крылья Советов» сыграют дома с «Ростовом». Тольяттинский «Акрон» ждет у себя «Сочи». Казанский «Рубин» примет в родных стенах грозненский «Ахмат». «Оренбург» на своем поле встретится с калининградской «Балтикой».
Алексей Фомин