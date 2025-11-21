Ричмонд
Андрей Мостовой извинился за кричалку про «Спартак»: «Не было цели кого-то оскорбить»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой извинился за оскорбительную кричалку про «Спартак», когда находился на фанатской трибуне.

Источник: ФК "Зенит"

«Эмоции захлестнули. Ну и покричал зенитовские заряды. Если кого-то я обидел, еще раз приношу извинения. Но не было цели кого-то оскорбить. Была цель побыть со своими болельщиками. Сделать что-то на эмоциях», — цитирует Мостового «КП-Спорт».

После завершения сезона-2024/25 Мостовой во время матча легенд «Зенита» оказался на трибуне активных болельщиков команды и начал скандировать оскорбительную кричалку про «Спартак».

28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах.