Дубль Пестрякова помог «Акрону» обыграть «Сочи» в матче РПЛ

Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Пестряков (63-я и 65-я минуты), мяч также забил Марат Бокоев (80). У «Сочи» отличились Антон Зиньковский (35) и Игнасио Сааведра (56).