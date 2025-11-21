Дубль Пестрякова помог «Акрону» обыграть «Сочи» в матче РПЛ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Пестряков (63-я и 65-я минуты), мяч также забил Марат Бокоев (80). У «Сочи» отличились Антон Зиньковский (35) и Игнасио Сааведра (56).
Две голевые передачи головой отдал нападающий «Акрона» Артем Дзюба, который из-за травмы пропустил две предыдущие игры. Тольяттинский клуб одержал первую домашнюю победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и довел серию без поражений в чемпионате страны до шести матчей.
Перед началом встречи российская теннисистка Диана Шнайдер, родившаяся в Самарской области, нанесла символический удар по мячу.
«Акрон», набрав 21 очко и выиграв третий матч подряд, поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Сочи» с 8 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Акрон» 29 ноября примет «Нижний Новгород», двумя днями позднее «Сочи» дома встретится с махачкалинским «Динамо».
Заур Тедеев
Игорь Осинькин
Дмитрий Пестряков
(Ифет Джаковац)
63′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
65′
Марат Бокоев
(Артем Дзюба)
80′
Антон Зиньковский
(Сергей Волков)
35′
Игнасио Сааведра
(Александр Осипов)
56′
88
Виталий Гудиев
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
77
Константин Савичев
46′
2
Йомар Роча
23
Кристиян Бистрович
46′
21
Роберто Фернандес
91
Максим Болдырев
53′
58′
22
Артем Дзюба
17
Солтмурад Бакаев
66′
7
Эдгар Севикян
26
Родриго Эшковал
46′
15
Стефан Лончар
88
Иван Ломаев
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
7
Антон Зиньковский
59′
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
8
Михаил Игнатов
82
Сергей Волков
84′
27
Кирилл Заика
19
Александр Коваленко
52′
34
Александр Осипов
45
Франсуа Камано
78′
59
Руслан Барт
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
