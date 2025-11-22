Ричмонд
Во «Флуминенсе» рассказали о возобновлении переговоров с «Зенитом» по Нино

Монтенегро: зимой «Флуминенсе» возобновит переговоры с «Зенитом» о переходе Нино.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вице-президент бразильского «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро заявил, что клуб планирует возобновить переговоры о трансфере футболиста петербургского «Зенита» Нино в декабре, сообщает Globo.

Ранее ESPN сообщал, что Нино готов покинуть «Зенит» из-за проблем, связанных со здоровьем его сына Антонио, который страдает синдромом Дауна. Отмечалось, что защитник и его окружение исключили возможность возвращения в Бразилию, поскольку приоритетом является выступление в Европе.

«Он (Нино) выразил заинтересованность в возвращении в Бразилию в середине года. У нас состоялся разговор. Мы договорились о возобновлении переговоров в декабре, поскольку никаких отсрочек не было. Мы с нетерпением ждем возобновления переговоров. Это пока очень далекая перспектива, но она есть», — заявил вице-президент.

В июле СМИ уже писали об интересе «Флуминенсе» к Нино, однако бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявлял РИА Новости, что петербургский клуб не ведет переговоров по трансферу защитника.

Нино 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2024 года. За это время он помог «сине-бело-голубым» стать чемпионами России, а также завоевать национальный Кубок. В его активе три гола в 65 матчах за клуб. В текущем сезоне он принял участие в 14 встречах.