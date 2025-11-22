Во «Флуминенсе» рассказали о возобновлении переговоров с «Зенитом» по Нино

Нино 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2024 года. За это время он помог «сине-бело-голубым» стать чемпионами России, а также завоевать национальный Кубок. В его активе три гола в 65 матчах за клуб. В текущем сезоне он принял участие в 14 встречах.