«Спартак» подошел к дерби в загадочном состоянии. А ЦСКА дождался возвращения лидеров

Поэтому почти уверен, что справа в атаке с первых минут окажется Гарсия. Во всяком случае именно с этой позиции на «ВЭБ Арене» Ливай ЦСКА забил. Ну, а вообще сложно представить, кто еще может занять этот фланг? Может, Даниил Зорин, который при Романове шикарно выступал за дубль? Но он тоже с повреждением, потому его появление практически исключено. Еще справа возможен выход Маркиньоса, что случалось раньше. Но бразилец так хорош слева, что заталкивание его на правый фланг сродни выстрелу в собственную ногу.