У бывшего игрока ЦСКА и сборной России Алдонина выявлено тяжелое заболевание

Лига призвала российские клубы, игроков, тренеров, менеджеров и болельщиков присоединиться к общему сбору и оказать финансовую помощь экс-футболисту и его семье.
«Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах. Теперь — наша очередь поддержать его в сложной ситуации», — говорится в заявлении РПЛ.
45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.