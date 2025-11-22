У бывшего игрока ЦСКА и сборной России Алдонина выявлено тяжелое заболевание

«Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах. Теперь — наша очередь поддержать его в сложной ситуации», — говорится в заявлении РПЛ.