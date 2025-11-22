Ричмонд
«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после ухода Станковича

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Игорь Дмитриев.

Источник: ТАСС

Футболисты московского «Спартака» обыграли столичный ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол был забит на 43-й минуте после углового. Сначала казалось, что Эсекьель Барко поразил ворота прямым ударом, но в итоге мяч переписали на Игоря Дмитриева.

Для «Спартака» это был первый матч после отставки Деяна Станковича 11 ноября. И.о. главного тренера «красно-белых» является 47-летний Вадим Романов.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев провел первый матч после травмы. 39-летний голкипер подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок в игре 11‑го тура против того же «Спартака» (3:2) 5 октября, с того момента ворота армейцев защищал Владислав Тороп.

На 11-й минуте в составе ЦСКА произошла вынужденная замена. Травму получил защитник сборной России Данил Круговой, вместо него на поле вышел серб Матия Попович.

На 60-й минуте Сергей Карасев, после просмотра VAR, не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА, посчитав, что Игорь Дивеев не фолил на Романе Зобнине в спорном моменте.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками расположился на второй строчке.

В следующем туре «Спартак» 29 ноября в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», ЦСКА в тот же день примет «Оренбург».

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Фабио Челестини
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти