Гайич — после дерби ЦСКА со «Спартаком»: «Молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.25
П2
2.80
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.05
П2
3.25
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
3
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
16.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
1
:
Вест Хэм
2
Все коэффициенты
П1
12.00
X
3.25
П2
1.70
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
1
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
3.60
X
1.75
П2
7.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
4.56
X
1.62
П2
7.10
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
37.00
X
7.90
П2
1.15
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.30
П2
2.11
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.85
П2
2.01
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.70
П2
2.51
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.78
П2
2.70
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.25
П2
3.31
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
8.00
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Гайич — после дерби ЦСКА со «Спартаком»: «Молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила»

Защитник ЦСКА Милан Гайич оценил судейство в матче против «Спартака» (0:1) в 16-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Главным арбитром встречи работал Сергей Карасев.

«Чтобы это было одним из лучших дерби страны, всем нужно быть на своем максимуме. Обе команды провели хороший матч, но не все, кто находился на поле. Поэтому не хватило голов, не хватило хорошей игры, нам просто не дали играть. Вот что убивает такие дерби, которые никто не хочет смотреть. Я молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила», — сказал Гайич в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

ЦСКА (33) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Фабио Челестини
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти