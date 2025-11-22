Гайич — после дерби ЦСКА со «Спартаком»: «Молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила»

Главным арбитром встречи работал Сергей Карасев.
«Чтобы это было одним из лучших дерби страны, всем нужно быть на своем максимуме. Обе команды провели хороший матч, но не все, кто находился на поле. Поэтому не хватило голов, не хватило хорошей игры, нам просто не дали играть. Вот что убивает такие дерби, которые никто не хочет смотреть. Я молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила», — сказал Гайич в эфире «Матч Премьер».
«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.
ЦСКА (33) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.
Вадим Романов
Фабио Челестини
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
