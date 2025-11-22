Губерниев оценил победу «Спартака» над ЦСКА: «Станкович слишком долго мариновал Дмитриева»

«Матч “Спартака” с ЦСКА, конечно, так себе. Но слишком уж и тем, и другим было нужно!! Для ЦСКА совсем тусклая игра. Вообще ничего не создали. Не хочется тут напоминать слова Талалаева. Но в первом круге армейцы играли лучше. И придумать что-то против мотивированного соперника в полном составе не удалось. С игры ничего не сообразили. “Спартак” с новым тренером ничем не удивил. Разве что очередными перестановками в составе. Очень нравится Дмитриев у “Спартака”!!! Станкович слишком долго его мариновал… А так 1:0 по делу!!! “Спартак”, поздравляю!!!» — написал Губерниев в личном телеграм-канале.