Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

То есть останови тогда судья игру и назначь штрафной, ничего дальше не случилось бы. Или покажи ВАР Карасеву этот момент и объясни он отмену 11-метрового таким образом, это восприняли бы с пониманием. А сейчас идут споры, действительно ли Дивеев сыграл в мяч или же он только коснулся его, а потом сбил Зобнина. И в таком случае мнения разделяются: мол, если речь идет о простом касании, этого недостаточно для оправдания действий защитника.