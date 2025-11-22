Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Аталанта
0
П1
2.40
X
4.40
П2
9.25
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
П1
1.22
X
7.23
П2
13.75
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
П1
1.43
X
4.77
П2
8.00
Футбол. Первая лига
23.11
Енисей
:
Родина
П1
3.35
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
«Мы не останемся в стороне»: в ЦСКА сделали заявление из-за Алдонина, у которого рак

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поддержал бывшего футболиста армейской команды Евгения Алдонина, у которого диагностировали рак. Его слова приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мы не останемся в стороне. Были давно в курсе ситуации. Здоровья Жене. Наша задача — сделать все, чтобы он победил болезнь», — заявил он.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что футболисту потребуется длительное и дорогостоящее лечение. В СМИ также появилась информация, что у Алдонина онкология в тяжелой стадии.

Алдонин два раза завоевывал титул чемпиона России, а также пять раз становился обладателем Кубка страны. В 2005 году Евгений в составе ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Он завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной России Алдонин провел 29 матчей, не сумев отметиться забитыми мячами. Также футболист известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», нижегородскую «Волгу», «Мордовию» и красногорский «Зоркий».