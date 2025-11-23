«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

«Спартак» по состоянию на вечер субботы не делал официальных заявлений о случившемся. А вот в ЦСКА высказались — директор клуба по медиакоммуникациям Кирилл Брейдо в Telegram-канале написал, что на дерби были и другие инциденты, а также потребовал оперативно найти и наказать хулиганов.