«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.34
П2
2.31
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.21
П2
1.36
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.32
П2
2.25
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

Армейцы требуют разобраться.

Источник: Спорт-Экспресс

Матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) закончился дикостью — фанаты красно-белых толпой избили одного болельщика армейцев на «Лукойл Арене». Разбираемся, что произошло.

Один против всех

Дерби для «Спартака» закончилось хорошо — хозяева победили 1:0 благодаря красивому голу Игоря Дмитриева после углового. Однако, похоже, не все болельщики красно-белых покинули арену в хорошем настроении — часть из них избила человека в «розе» ЦСКА. Видео попало в Сеть.

Отлупив армейца, спартачи начали скандировать «Один за всех и все за одного», а также нецензурные кричалки.

Отметим, что скандальный эпизод произошел на выходе с трибуны B, где до введения Fan ID собирались самые активные фанаты «Спартака». При этом гостевой сектор D находился на противоположной стороне стадиона, и как именно одинокий фанат ЦСКА оказался так далеко — неизвестно. Впрочем, вряд ли это имеет какое-то значение.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 16, 22.11.2025, 16:45
Спартак
1
ЦСКА
0

Красно-синие требуют разобраться

«Спартак» по состоянию на вечер субботы не делал официальных заявлений о случившемся. А вот в ЦСКА высказались — директор клуба по медиакоммуникациям Кирилл Брейдо в Telegram-канале написал, что на дерби были и другие инциденты, а также потребовал оперативно найти и наказать хулиганов.

«Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более по нашей информации схожие инциденты имели место и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — заявил Брейдо.

Что грозит красно-белым?

Пока неизвестно, какое наказание ждет хулиганов — их еще предстоит вычислить и задержать. Но можно с уверенностью сказать, что из-за действий своих фанатов пострадает «Спартак» — и тут список возможных санкций обширен.

Согласно ст. 101 Дисциплинарного регламента РФС, за «необеспечение общественного порядка и безопасности» красно-белым грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, частичный или полный запрет на допуск зрителей или даже выступления на нейтральном поле на срок от 1 до 5 матчей.

Также к «Спартаку» могут быть применены положения ст. 115 Дисциплинарного регламента РФС — «нарушение общественного порядка». Здесь наказание чуть скромнее — 300 тысяч штрафа и от 1 до 3 матчей на нейтральном поле или с полным/частичным запретом на допуск зрителей.

Еще одна возможная статья — 117-я, касающаяся неправомерных действий зрителей. По ней все тоже строго — штраф до 500 тысяч и прежние ограничения на срок от 1 до 3 матчей.

По какой именно статье и как строго накажут спартаковцев — узнаем скоро.

Артем Белинин