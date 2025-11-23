«Спартак» заслужил победу, а Романов передал игрокам спокойствие и выдержку. Рабинер — о дерби

Но это — частность, а тенденция выглядит так, что армейцы отчего-то больше всех страдают от перерывов на матчи сборной. Все три раза в этом сезоне, возвращаясь после этих пауз, они проигрывали, не забивали ни одного мяча и выдавали три низших показателя по ожидаемым голам. Хотя на этот раз, казалось, обстоятельства им благоволят — врачи поставили на ноги двух лидеров команды, Игоря Акинфеева и Мойзеса, да и лучший из дебютантов чемпионата, Матеус Алвес, оказался готов на полчаса. Тогда как у «Спартака» выезды в национальные команды вывели из строя Ливая Гарсию, в последнее время начавшего приносить красно-белым более или менее стабильную пользу, и — по новой — Тео Бонгонду.